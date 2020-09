SORRENTO - Un altro Under approda in maglia rossonera. Annunciato il tesseramento a titolo temporaneo dal Napoli di Francesco Somma. Esterno destro, classe 2003, va a rinforzare il pacchetto il fronte dei giovani. «Sono convinto che la mia esperienza al Sorrento - dice l'ex azzurro - mi aiuterà nel mio percorso di crescita. Mi auguro di mettermi in mostra e guadagnare la stima del tecnico Fusco».



Per il debutto in campionato, in programma domenica prossima con il Nardò, la società ha diffuso una nota in cui precisa che in attesa di nuove disposizioni, previste per venerdì, la gara si disputerà a porte chiuse.