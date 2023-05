Sorrento promosso in serie C: vince 2-0 ad Angri e sorpassa la Paganese in extremis

Un sogno che si avvera. Sul filo di lana, all’ultima giornata, il Sorrento vince ad Angri (0-2) e conquista la promozione in serie C, con 70 punti, grazie alla sconfitta della Paganese (68) a Tivoli (3-1).

Una vittoria che non ammette discussioni, quella di oggi sul campo dell’Angri, maturata grazie al vantaggio di Pio Petito al 19’ del primo tempo e al raddoppio di Salvatore Scala alla mezz’ora della ripresa.

Un risultato che consolida una stagione caratterizzata dal testa a testa con la Paganese, una promozione maturata sul campo, al termine di un campionato partito con l’obiettivo minimo di conquistare la permanenza in serie D, dopo il ritorno di Vincenzo Maiuri in panchina, l'incarico di direttore sportivo ad Alessandro Amarante e l’inserimento di tanti giovani nell’ossatura base caratterizzata dall’esperienza del capitano Davide Cacace.

È un giorno di festa per Sorrento, per la società che annovera come main sponsor la Msc di Gianluigi Aponte, una promozione che consolida la gloriosa tradizione del Sorrento nella scala dei valori del calcio nazionale, con il primo approdo in serie C nella stagione 1968-69, con Gennaro Rambone in panchina, dopo la storico spareggio con la Turris al Flaminio di Roma. In tempi più recenti, la promozione in serie C è stata riconquistata durante presidenza di Antonino Castellano, durata 19 anni, nell'occasione del ritorno in serie C1 in tandem con Franco Giglio.