SORRENTO - Per la capolista del girone G della D, reduce da sei vittorie consecutive, s’avvicina il test casalingo contro l’Arzachena. È pronto il Sorrento ad allungare il suo momento magico? «Dall’inizio del campionato affrontiamo ogni partita come se fosse una finale che va giocata per l’obiettivo della vittoria facendo i conti dopo il fischio finale, questa è la mentalità che sto trasmettendo alla squadra», spiega l’allenatore rossonero Vincenzo Maiuri, che aggiunge: «Senza sottovalutare l’Arzachena – aggiunge - che ha una buona classifica e sta facendo bene, cercheremo di dare il meglio per ottenere il massimo». All’inizio di settembre, dopo un solo punto in due partite, Maiuri predicava la stessa mentalità dicendo: «La sconfitta nel debutto di Monterotondo si spiega con un arbitraggio assai discutibile e anche nel pareggio casalingo col Portici meritavamo di più. Abbiamo una squadra tutta nuova, con pochi giocatori confermati e tanti under, per cui abbiamo bisogno solo di lavorare e far crescere il gruppo sul piano del gioco e dell’autostima». Fiducia ripagata a partire dalla terza giornata con la vittoria interna sulla Palmese, ora vice capolista a quattro punti dal Sorrento. «È stata la partita della svolta nei nostri risultati, da allora abbiamo cominciato a collezionare le sei vittorie consecutive che ci hanno catapultato in vetta da soli. Il segreto di questa serie positiva sta in tanto lavoro e tanto sacrificio negli allenamenti. E, detto francamente, bisogna continuare a lavorare con la stessa umiltà per migliorare i meccanismi e la mentalità di una squadra tutta nuova che deve completare la sua crescita». I difensori centrali Cacace e Fusco, il regista panamense Herrera, i mediani La Monica e Carotenuto, gli attaccanti Gaetani e Gargiulo, nati prima del 2000, come elementi d’esperienza. Il resto della rosa titolare è formato da bimilleniani, elementi nati dal 2000 in poi, a partire dal portiere Del Sorbo (2004), per proseguire con i terzini Gianmarco (2002) e Francesco (2003) Todisco, gli attaccanti Serrano (2000), D’Ottavi (2003), Scala e Petito (entrambi 2002). Una curiosità emblematica di questa situazione: l’età media del Sorrento è di venti anni, una delle squadre più giovani di tutto il campionato. Ecco perché, a fronte dei risultati, si parla tanto di miracolo-Sorrento. Nel 4-3-3 rossonero, il modulo prediletto dal Maiuri, il tecnico ha operato una scelta fondamentale affidando al panamense Herrera il nuovo ruolo di regista rispetto al suo passato da attaccante o da fantasista. «Una scelta mediata e non improvvisata – sottolinea Maiuri -. Ho parlato con il giocatore e gli ho spiegato che sarebbe stato più utile come regista».



I fedelissimi del tifo rossonero sono entusiasti dopo gli ultimi risultati e la vetta della classifica. Si parla tanto di questo Sorrento, ma Maiuri allontana l’ipotesi che la squadra possa avvertire il peso di eccessive pressioni esterne. «Perché – sottolinea – una squadra non deve mai farsi condizionare dalle pressioni esterne che bisogna imparare a gestire. No, sotto questo profilo, mi sento tranquillo. Piuttosto mi aspetto dai miei giocatori forti pressioni interne da trasformare in grandi motivazioni personali e di gruppo». Una curiosità sul rapporto tra Maiuri e il Sorrento. All’inizio del 2019 fu chiamato sulla panchina rossonera in zona retrocessione e salvò il Sorrento. Nella stagione successiva, a marzo 2020, quando il Covid fermò il campionato di serie D, il Sorrento era terzo e in piena corsa per il salto in serie C. «In estate, quando mi hanno richiamato, sono tornato volentieri e pochi giorni dopo stavo già progettando il futuro con la dirigenza. Basta così, ora pensiamo all’Arzachena», conclude Vincenzo Maiuri, 53 anni, milanese con casa e famiglia (moglie pigliese e due figlie) a Taranto dove ha chiuso la carriera di calciatore e iniziato quella di allenatore. Per i tifosi e per la dirigenza è lui il primo artefici di questo Sorrento che vola.