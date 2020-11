SORRENTO - Il Sorrento non giocherà domenica prossima la partita casalinga in calendario con il Lavello, valevole per la settima giornata del girone H di Serie D. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, infatti, ha disposto di dare priorità al recupero di tutte le gare del campionato di serie D finora rinviate. L'iniziativa finalizzata alla necessità di disputare il 15, il 18 e il 22 novembre parte delle gare finora rinviate.

