RSORRENTO - Dopo il rinvio del derby casalingo con la Puteolana, in calendario domenica prossima, il Comitato interregionale della Lega nazionale dilettanti, ha disposto anche il differimento della gara in programma mercoledì prossimo a Casarano. La decisione, come sottolinea una nota dell'ufficio stampa del Sorrento 1945, in relazione ai casi di positività al Covid-19 registrati nel gruppo squadra, e a seguito richiesta inoltrata al Dipartimento Interregionale della Lnd. La gara Casarano-Sorrento è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

