SORRENTO - Rinviato a data da destinarsi il derby casalingo con la Puteolana, in programma domenica prossima. L'iniziativa determinata dai casi di positività al Covid-19 registrati nel gruppo squadra, che hanno indotto la società rossonbera ad inoltrata una richiesta in tal senso al Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti. La gara con la Puteolana è il terzo rinvio, dopo il differimento delle gare di Picerno e Brindisi. A rischio anche la trasferta di mercoledì 3 febbraio a Casarano. Il Sorrento, dalla scorsa settimana, ha sospeso gli allenamenti della prima squadra, fino all'esito del nuovo ciclo di tamponi previsto per domani. Con queste premesse, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal Comitato Interregionale della Lega nazionale dilettanti, è facile ipotizzare una ripresa dell’attività agonistica il 7 febbraio prossimo, per la gara casalinga con il Gravina.

