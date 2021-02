Senza tregua la ripartenza del Sorrento dopo l'emergenza Covid-19 che ha bloccato per un mese il cammino della squadra. I rossoeri saranno impegnati domani a Brindisi nella terza gara in una settimana, la seconda delle cinque da recuperare. Il pareggio a Picerno e la vittoria ad Aversa hanno contribuito a ridare slancio al campionato, riportando la squadra a ridosso dei vertici della classifica. Quattro punti in due partite per consolidare la positiva ripartenza. «Ad Aversa – sottolinea il tecnico rossonero, Luca Fusco, nella foto - abbiamo conquistato una vittoria sofferta. Purtroppo, partite facili non ce ne sono e lo dimostrano i risultati che si registrano partita dopo partita. Per fortuna, ho a disposizione una squadra formata da ragazzi che sono sempre determinati a stringere i denti quando c’è da lottare. Domani a Brindisi, in questo ulteriore recupero, puntiamo a consolidare la postiva ripartenza per allontanarci ulteriormente dalla zona calda e guardare al futuro con maggiore serenità». Il fitto itinerario del Sorrento, dopo la gara di domani a Brindisi, prevede un'altra trasferta in Puglia, domenica prossima a Nardò, mercoledì 24 turno infrasettimanale in casa con il Fasano, il 28 altra trasferta sul campo della Fidelis Andria. Rimangono, inoltre, da recuperare due gare casalinghe con Puteolana e Gravina, la terza in trasferta a Casarano.

