SORRENTO - La sconfitta all’esordio in campionato a Monterotondo servirà da monito per il Sorrento in vista del match diomani in casa dell’Aprilia: «Arriva un match da affrontare con determinazione e consapevolezza, può essere considerato un po’ il primo test verità della stagione - afferma mister Maiuri -. Sono curioso di capire se e soprattutto quanto siamo cresciuti perché in queste tre partite giocate fin qui il trend è positivo. Adesso sta a noi confermare quanto di buono abbiamo mostrato di recente, ripartendo proprio dalla ripresa contro la Palmese».

Dunque, Maiuri chiede ai suoi una sorta di prova di maturità: «Abbiamo dei buoni giocatori e dei giovani validi con i quali si può far bene ma a patto di lavorare costantemente sui difetti che abbiamo palesato, su quei dettagli che fanno la differenza».

Dunque, nulla va lasciato al caso: «Il tempo giocherà a favore della nostra squadra perché con il lavoro certe imperfezioni verranno eliminate. C’è stato chiesto di fare un buon campionato e confidiamo di essere in linea con i desideri della società».