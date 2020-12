SORRENTO - La serie D torna in campo domani. Per il Sorrento appuntamento casalingo a porte chiuse al Campo Italia con il Bitonto. Il pareggio conquistato in trasferta a Francavilla in Sinni, conferma il carattere della squadra rossonera, attualmente al vertice della classifica del girone H, con due punti di vantaggio su Casarano, Taranto e Lavello. Il pareggio in Basilicata ottenuto con una rete di La Monica (nella foto). «Abbiamo giocato su un campo ostico e molto fangoso seguendo ogni direttiva dell’allenatore - spiega il centrocampista rossonero -. Siamo stati sfortunati a subire quel rigore dopo circa due minuti. Poi abbiamo sciupato due, tre palle gol. Personalmente, potevo fare meglio. Ci abbiamo creduto fino alla fine conquistando un bel pareggio. Ci siamo allenati ieri e oggi in vista della partita con il Bitonto. Dobbiamo vincere per non perdere il primato che è sempre bello. Il Bitonto è una grande squadra come ha dimostrato anche in passato anche in passato vincendo il campionato. Rispettiamo il nostro avversario. Ci aspetta una sfida difficile come del resto sono tutte quelle del gruppo H. Vogliamo regalare un bel successo alla società che crede sempre in noi e ai nostri tifosi che ci seguono comunque». L'allenatore rossonero Luca Fusco deve sciogliere i dubbi sulla disponibilità di Cunzi e Mancino. Per il resto tutti disponibili.

