Sorrento, scambio di auguri tra il sindaco Massimo Coppola e i vertici della squadra rossonera

Un brindisi beneaugurante per il 2023 si è tenuto questa mattina tra il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e una delegazione del Sorrento Calcio 1945 guidata dal presidente Giuseppe Cappiello e composta dal vice presidente, Raffaele Ruggiero, dal direttore generale Benito Starace e dal capitano Davide Cacace. Un incontro istituzionale ma anche conviviale al quale hanno preso parte pure il vice sindaco Gianluigi De Martino ed il consigliere comunale Federico Cuomo.

Nell’occasione, i vertici del Sorrento Calcio 1945 hanno omaggiato il primo cittadino del kit Xmas Edition, realizzato in collaborazione con Don Alfonso 1890 per una finalità benefica e utilizzato dai rossoneri nella vittoriosa trasferta di Frascati. Le divise in questione sono state donate all'associazione RF78 - creata nel 2021 in memoria di Roberto Fiorentino, grande tifoso del Sorrento Calcio 1945 - che le ha messe all'asta al fine di raccogliere fondi in favore della ricerca sul cancro.

La squadra rossonera, intanto, con l'allenatore Vincenzo Maiuri, riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio, in vista della prima gara del 2023, l'8 gennaio in casa con il Monterotondo.