Sorrento, sconfitta amara in trasferta a Cassino

Sorrento. Trasferta amara per la capolista. Con una rete per tempo, il Cassino batte il Sorrento (2-0) e rilancia la Lupa Frascati (3-1 sul Sarrabus Ogliastra) che si porta a soli due punti dalla formazione rossonera. Il vantaggio del Cassino arriva dopo una occasione del Sorrento, una rapida ripartenza con Scala che lancia in profondità Gaetani, ma il diagonale mancino dell’attaccante del Sorrento supera il portiere ma termina di pochi centimetri al lato del palo (34’). La rete dei ciociari arriva al 44’: cross dalla sinistra, palla che supera tutti in area e all'altezza del secondo palo Lucchese la mette dentro di testa. Nella ripresa il Sorrento vede sfumare il pareggio al 18’: cross dalla destra, torre di Cacace per l'accorrente Fusco che colpisce di testa a botta sicura, Della Pietra si supera e salva il risultato con un colpo di reni. La reazione rossonera, tuttavia, non trova sbocchi nella difesa del Cassino che al 28’ raddoppia con Ingretolli, bravo a raccogliere in area un traversone lungo, efficace il controllo e palla focalizzata sul primo palo dove Del Sorbo nulla può. Domenica prossima, intanto, si torna al campo Italia con l’Atletico Uri, quart’ultimo in classifica con 13 punti.