SORRENTO - Secondo tampone negativo per Luca Fusco e via libera per il ritorno alla guida del Sorrento. Il tecnico rossonero, dopo due settimane di «quarantena fiduciaria volontaria» per un presunto contagio di un familiare (poi rivelatosi negativo), è stato costretto a rinunciare a seguire la squadra nelle ultime due partite con Molfetta in casa e il Team Altamura in trasferta, sostituito in panchina dal vice allenatore Gennaro Piccolo. Nei due appuntamenti il Sorrento ha ottenuto altrettante vittorie consolidando il primato solitario in classifica con 16 punti. Luca Fusco tornerà domani pomeriggio al campo Italia per dirigere l'allenamento infrasettimanale. C'è apprensione, intanto, nelle società partecipanti al campionato di serie D per la probabile sospensione del calendario, conseguenza del Dpcm, che potrebbe fermare le squadre fino al prossimo 3 dicembre. Sul buon avvio di stagione, intanto, si sofferma Emanuele Procida, autore della seconda rete ad Altamura. «Abbiamo vinto un match molto difficile - spiega l'attaccante del Sorrento -: siamo stati bravi a tenere botta ai baresi e a vincere grazie alle sostituzioni giuste effettuate dai tecnici. Questa vittoria ci da’ morale per il proseguo del campionato. Il gol? Una bellissima emozione: ringrazio i compagni che mi hanno messo nelle condizioni di realizzarlo». C'è fiducia nel futuro. «Stiamo lavorando nel modo giusto per preparare le prossime sfide che potrebbero farci allungare in classifica - aggiunge Procida -. Stiamo vivendo una situazione complicata perché il virus non si ferma. E’ difficile da spiegare anche perché fino ad ora non si sapeva mai se si doveva giocare o meno. Una brutta cosa che ha creato tanta incertezza. Peccato che domenica prossima, probabilmente non si giocherà. Il calendario ci riserva il Lavello, formazione che ha molti calciatori forti. Sarebbe stata una partita difficilissima al cospetto di una compagine che sta facendo bene. Siamo una grande squadra ma dobbiamo restare con i piedi per terra».

