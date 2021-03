SORRENTO - Arriva il nuovo allenatore, si allontana il direttore sportivo Antonio Amodio. Alla base della frizione in atto tra la società e giovane ds la sottile divergenza nella scelta del successore di Luca Fusco. Nulla contro Pino La Scala, che torna sulla panchina rossonera dopo quindici anni, ma Amodio si sarebbe sentito emarginato nella pianificazione della nuova guida tecnica. Permane una sorta di silenzio stampa, alla vigilia di un appuntamento importante come il recupero del derby casalingo di domani con la Puteolana. Questa mattina, intanto, la squadra si è allenata con il nuovo tecnico. La Scala siederà anche in panchina domani. Dopo quattro sconfitte consecutive che hanno determinato l'esonero di Luca Fusco, il Sorrento punta ad una decisa inversione di tendenza nei risultati per approdare ad una tranquilla salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA