SORRENTO - Dopo lo stop forzato, imposto dalla necessità di recuperare le gare rinviate per motivi legati all'emergenza Covid-19, il Sorrento torna in campo domenica (ore 14.30), ospitando il Lavello. La gara si svolgerà a porte chiuse, in diretta su Sportitalia Tv, canale 60 del digitale terrestre. Una passerella televisiva meritata per la capolista del girone H, in vetta alla graduatoria con 16 punti, cinque di vantaggio sul quartetto formato da Taranto, Picerno, Casarano e Brindisi. «Doverci fermare - spiega Davide Cacace, nella foto - seppur per una causa importante, non ci ha avvantaggiato vista la buona condizione caratterizzata dai sei risultati utili consecutivi. Stavamo giocando bene, con comprensibile entusiasmo. Speriamo di tornare in campo con le stesse motivazioni e poter proseguire il nostro cammino con la stessa determinazione. Non sarà facile, ma dobbiamo conservare la concentrazione necessaria per ritrovare subito lo stesso ritmo che ha caratterizzato il nostro avvio di campionato prima dello stop forzato».

