SORRENTO - Iniziativa di solidarietà per ricordare Roberto Fiorentino, il tifoso del Sorrento scomparso nei giorni scorsi. La divisa di gioco con cui la squadra rossonera è scesa in campo a Cerignola, con il badge «[❤️] RF78 [🦁]», tributo a Roberto Fiorentino, andrà all’asta per una raccolta fondi in beneficenza all'AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, attraverso il gruppo «Per sempre Roby». Le maglie saranno messe all'asta singolarmente nei giorni di oggi e domani. Base d'asta singola maglia 50 euro, rialzo minimo 10 euro. I vincitori dovranno effettuare il versamento della cifra direttamente all'AIRC, tramite bollettino postale o bonifico bancario.

Ultimo aggiornamento: 10:32

