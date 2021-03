SORRENTO – Sarà anticipata a sabato prossimo, alle ore 14.30 al Campo Italia, la gara Sorrento-Taranto, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del girone H. Lo spostamento della data è stato ufficializzato oggi dal Comitato interregionale della Lega dilettanti, in seguito all’accordo intercorso tra le due società, in vista del recupero della gara Sorrento-Puteolana, fissato per mercoledì 10 marzo, sempre al campo Italia. Nella stessa data, il Taranto sarà impegnato in casa con la Fidelis-Andria.

Domenica 14 marzo, invece, in concomitanza con lo stop del campionato, il Sorrento giocherà sul campo del Casarano, la gara di recupero delle quindicesima giornata di andata. Con la programmazione delle partite con Puteolana e Casarano, ai rossoneri rimane da recuperare solo la gara casalinga con il Gravina, da fissare il 17 o il 24 prossimi, tutte rinviate per l’emergenza Covid-19 che ha determinato la sospensione dell’attività agonistica della squadra allenata da Luca Fusco per quattro settimane, da metà gennaio al 14 febbraio scorso, fino al derby di Aversa.

Per la gara di sabato con il Taranto, intanto, rientra Mezavilla. Il calciatore brasiliano sarà impiegato come centrale al posto di Cacace (nella foto), squalificato per recidività di ammonizioni. Dopo le tre sconfitte consecutive con Nardò, Fasano e Fidelis Andria, l’appuntamento con il Taranto rappresenta una svolta importante per il Sorrento, per allontanare i postumi di un periodo particolarmente negativo. «Le sconfitte maturate come quella di Andria lasciano sempre un segno – spiega Davide Cacace -. Dobbiamo essere bravi a gestire questo periodo difficile lavorando tanto per colmare ogni errore.

Finalmente, domani non scenderemo di nuovo in campo per un appuntamento infrasettimanale. Una circostanza utile per ricaricare le forze e preparare al meglio il prossimo impegno di sabato con il Taranto. Incontreremo una squadra gasata e in rampa di lancio verso la vetta della classifica. Purtroppo non sarò della gara per squalifica, per somma di ammonizioni. Il Taranto ha una rosa importante, ma noi non siamo secondi a nessuno. Giocheremo a viso aperto per ritornare a fare risultato».

