Il Sorrento cala il tris, Tivoli ko 2-1 allo stadio Italia e rossoneri che continuano la loro corsa - per altro non solitaria - in vetta alla classifica.

La formazione di Maiuri si porta avanti di due reti nel primo tempo: apre le danze Herrera con una punizione magistrale, trova il bis poco dopo La Monica deviando in rete un piazzato del panamense.

L'espulsione di Cuccurullo in chiusura di frazione costringe il Sorrento in inferiorità numerica nella ripresa ma Cacace e compagni tengono duro e portano a casa un successo di platino, il terzo consecutivo!