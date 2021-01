Condizionato dalla pandemia, con numerosi calciatori e membri della staff positivi al Covid. Con due gare rinviate con Picerno e Brindisi, altrettante differite in programma domani e mercoledì con Puteolana e Casarano, il Sorrento, attraverso il ds Antonio Amodio, ha ufficializzato il tesseramento di Francesco Fusco. Il difensore under classe 1999, dopo la parentesi con il Monopoli torna a casa. Già protagonista con i rossoneri di due ottime stagioni nel 2018-19 e nel 2019-20. «Ho avuto qualche difficoltà nella mia esperienza al Monopoli - dice il difensore napoletano -. Pur avendo avuto altre offerte non ho esitato ad accettare la chiamata del Sorrento sapendo di tornare tra persone serie e che mi vogliono bene. Sono convinto che potremo fare un'ottima stagione».

