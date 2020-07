SORRENTO - Prosegue l'attività del ds Antonio Amodio per il potenziamento della squadra rossonera. La dirigenza del Sorrento 1945 ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Evan Cunzi, rinforzo di spessore per il reparto offensivo della prima squadra guidata da mister Luca Fusco. Classe 1984, seconda punta rapida e tecnica, Cunzi affronterà il terzo campionato consecutivo in serie D dopo le stagioni disputate con il Latina (20 gare, 12 reti) e con la Turris (22, 5). Alle spalle, tanti anni in serie C con le maglie di Catanzaro, Paganese, Casertana, L'Aquila, Ischia, Cassino e Fidelis Andria.



«Sono contentissimo di aver scelto Sorrento - le prime parole del neo rossonero - e di poter lavorare di nuovo insieme a Luca Fusco, tecnico giovane e preparato, di cui nutro grande stima. Arrivo in Costiera con una voglia matta di far bene e non vedo l'ora di scendere il campo allo Stadio Italia, un terreno di gioco che ha sempre esaltato i calciatori con le mie caratteristiche. Ora tocca me e darò il massimo per ricambiare la fiducia dei dirigenti e conquistare l'affetto della tifoseria rossonera».