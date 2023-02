Sorrento, Maiuri ritrova la squadra del girone d'andata e guarda con fiducia al rush finale

Dieci giornate alla fine della stagione con Sorrento e Paganese appaiate in vetta: Vincenzo Maiuri sa che da adesso inizia una lunga volata finale: «Siamo stati in testa per più di due-terzi di campionato ed abbiamo intenzione di giocarci il primo posto fino in fondo proprio perché non siamo lassù per caso ma grazie al lavoro che questi splendidi ragazzi stanno portando avanti da mesi».

Fiero del suo gruppo, reduce dalla rotonda vittoria (3-0) s Pomezia, l’allenatore del Sorrento: «È stata una bella vittoria frutto di una prestazione collerica importante, la squadra ha saputo reagire ad un periodo sfortunato venendo fuori alla grande nelle ultime giornate con il carattere, il gioco ed il gruppo».

Già perché quando tutti pensavano che il Sorrento avesse un po’ mollato la presa, i rossoneri si sono rimessi a marciare veloci: «Abbiamo avuto un calo di risultati e non di rendimento - spiega Maiuri - anche per via di qualche episodio sfortunato ma il fatto di esserci ritrovati mi dà ulteriore consapevolezza del valore di questi calciatori». Giovani che si stanno facendo valere proprio perché desiderosi di mettersi in mostra: «Hanno creato una vera e propria famiglia e sono migliorati sia singolarmente che come squadra, eppure secondo me possiamo fare molto di più perché i margini ci sono». Servirà andare allora ancora più forte da qui a fine stagione: «Pensiamo partita per partita e non perché così si usa dire ma perché la classifica è cortissima, specie nelle retrovie, e quindi d’ora in poi i punti peseranno il doppio non solo per la vittoria finale ma anche per la zona salvezza e quindi ogni gara, a partire da quella di domenica prossima con il Nola, andrà affrontata al massimo».