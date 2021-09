SORRENTO - La fitta ragnatela della Virtus Matino imbroglia il Sorrento che non riesce a trovare margini di manovra in fase offensiva. Una prestazione incolore per la squadra rossonera che subisce una inattesa sconfitta.

Gli ospiti passano in vantaggio al 28' della ripresa con Salto Lomba, lesto ad inserirsi nell'area rossonera e battere Del Sorbo. Sterile la, reazione del Sorrento, che subisce il raddoppio al 49' con un calcio di rigore trasformato da Giambuzzi, per fallo in area di De Marco.