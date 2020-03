SORRENTO - Vittoria in rimonta nella ripresa dopo un primo tempo povero di emozioni. Un Grumentum che non ti aspetti mette in difficoltà in avvio il Sorrento. Ospiti in vantaggio al 2' con Martinez che si incunea nell'area rossonera e batte Scarano. Il Sorrento trova difficoltà a dare continuità al gioco a centrocampo per l'assenza del capitano De Rosa. Nella ripresa l'inserimento di Gargiulo cambia volto alla manovra rossonera. Il pareggio arriva al 13' con una zampata del giovane Vitale. Al 21' il raddoppio con La Monica che sancisce il ritorno alla vittoria del Sorrento reduce dalla sconfitta di Cerignola. © RIPRODUZIONE RISERVATA