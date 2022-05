Spica prova a difendere la Nocerina: «Condannati da una disattenzione»

«La Nocerina è stata sconfitta immeritatamente». Prova a fare l'aziendalista Agostino Spica analizzando il ko esterno dei rossoneri contro la Mariglianese. Prova scialba, con poco carattere e praticamente una sola conclusione degna di nota.

Tuttavia l'allenatore parla di squadra «condannata da una sola disattenzione», quella sull'indisturbata galoppata di Faiello sul fronte sinistro della difesa rossonera e dell'altrettanto indisturbato colpo di testa di Marzano in piena area di rigore. In realtà la Nocerina ha subito anche altre azioni pericolose della Mariglianese, rischiando di rimediare un passivo ben più pesante, così come capitato all'andata al San Francesco, dove i vesuviani vinsero col punteggio di 3-1.

«A differenza della partita precedente - ha aggiunto Spica -, la squadra ha giocato bene fino a quando abbiamo subito gol. Dopo il vantaggio della Maruglianese abbiamo effettivamente dimostrato poco carattere, non siamo stati capaci di reagire e forse non ci sono gli stimoli giusti per tutti». Ancora una volta, dunque, dito puntato su calciatori che hanno forse la testa già alle vacanze, così come aveva sottolineato nella conferenza stampa pre-partita di due giorni fa.

«I risultati ci stanno condannando - ha concluso il traghettatore rossonero -. Siamo in una situazione anomala ma ci prendiamo tutti le nostre responsabilità. Mancano due partite e proveremo a trarre il massimo». In pratica quasi un'ammissione che la Nocerina tirerà i remi in barca fino al termine della stagione regolare, salutando tutti o quasi i protagonisti di questo indecoroso finale di campionato.