Sputi e birra su un assistente: ammenda e diffida per la Nocerina

Ammenda di 2500 euro e diffida del campo per la Nocerina. Il Giudice Sportivo ha così sanzionato il club per la condotta tenuta dai tifosi nel corso della gara esterna contro la Cynthialbalonga. In particolare, secondo quanto si legge nel dispositivo di giustizia sportiva, i supporters rossoneri hanno attinto con diversi sput un assistente arbitrale in varie parti del corpo, bersagliandolo anche con espressioni offensive.

Lo stesso collaboratore del direttore di gara è stato poi raggiunto da getti di birra da parte dei tifosi, che hanno anche lanciato tappi di bottiglie e bicchieri di plastica, senza colpire.

Per ciò che concerne il campo, mister Nappi non potrà disporre domenica prossima, per la gara interna con il Gladiator, dei due under Esposito e Rossi, entrambi classe 2004.