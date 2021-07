Cresce il plotone di “Under” a disposizione dell'allenatore Renato Cioffi.

Stefano Selvaggio, centrocampista classe 2002, vestirà nella prossima stagione la maglia del Sorrento. Per Selvaggio una lunga trafila nel settore giovanile della Juve Stabia fino all’esordio lo scorso anno in prima squadra nella Coppa Italia Tim, nel match contro il Pisa. Adesso lo aspetta l’avventura in rossonero, per la quale è particolarmente carico.

«𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑣𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑎, 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜. - dice Selvaggio - 𝐻𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑜' 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑓𝑎𝑟 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖, 𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎».