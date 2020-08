Colpo di mercato per il Giugliano di Luigi Sestile. La società gialloblu ha ufficializzato poco fa l'acquisto di Mariano Stendardo, difensore che vanta più di 300 presenze tra i professionisti. Classe 1983 e cresciuto nelle giovanili del Napoli, con il quale ha esordito in serie B nell'anno 2001, Stendardo ha vestito anche le maglie di Bellaria Igea Marina, Cremonese, Messina, Grosseto, Salernitana, Ternana, Pisa, Savoia, Taranto, Matera, Andria e Treviso. Un giocatore di grandissima esperienza, insomma, per sopperire all'addio di Impagliazzo, che aveva deciso di non rinnovare con il club giuglianese. La società è ad un passo dall'annunciare anche l'acquisto di due giovani di qualità, Casillo e Conte, il primo classe 2002 e l'altro 1999. © RIPRODUZIONE RISERVATA