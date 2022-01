Super Celiento trascina l'Afragolese: 4-3 alla Vis Artena e quarto posto

Torna al successo l’Afragolese dopo i due ko di fila rimediati negli scontro diretti contro Team Nuova Florida e Torres. I rossoblù di Fabiano stavolta non steccano dinanzi al proprio pubblico e sbrigano con un rabbioso 4-3 la Vis Artena. Afragolese adesso quarta, ma l’Ostiamare (a -2) ha una gara in meno, mentre il Team Nuova Florida (terzo a +6), deve recuperarne tre.

Contro i laziali la gara è viva e vibrante. Cinque minuti ed è vantaggio Afragolese. Lo realizza Caso Naturale – poco prima pericoloso con una soluzione dal limite – con una precisa inzuccata su pennellata di Celiento. Padroni di casa pericolosi in due occasioni a cavallo del quarto d’ora con Celiento, che prima – su spunto di Caso Naturale – viene murato da un difensore proprio al momento della conclusione da posizione estremamente favorevole, poi ci prova con un gran destro che esalta i riflessi di Manni. Due minuti più tardi tocca a Romano ergersi a protagonista, sventando la conclusione di Odianose, al tiro dopo un’azione insistita dei suoi. Il meritato raddoppio Afragolese arriva poco dopo la mezz’ora con Celiento, innescato da una ubriacante serpentina sulla sinistra di Cordato: chirurgico l’assist, che per l’esterno è un invito a nozze. Scatenato Celiento, che una manciata di minuti più tardi – stavolta su assist di Longo – conclude di un nulla sul fondo. La Vis Artena la riapre allo scadere con Odianose, a segno tra le vibranti proteste dei ragazzi di Fabiano per una presunta posizione di offside inizialmente segnalata dal guardalinee.

Nella ripresa, tre minuti e gli ospiti ci provano con Mastropietro (Romano in presa sicura); replica Afragolese affidata a Longo, che va in rovesciata su sponda di Longo ma senza creare particolari insidie a Manni. Pochi minuti e proprio Longo cala il tris, risolvendo un batti e ribatti in area con una potente conclusione che centra la traversa e carambola poi oltre la linea di porta. L’Afragolese potrebbe chiuderla al minuto 20 con Celiento, al tiro – a porta sguarnita – su spunto di Caso Naturale: decisivo il recupero di Contucci, che sventa proprio sulla linea di porta e devia in corner; dalla bandierina ancora Celiento, che stavolta trova il palo a negargli la gioia della doppietta. Esultanza solo rinviata per l’esterno, che alla mezz’ora supera il diretto avversario con un doppio dribbling e scarica in rete per il 4-1 Afragolese. Finale di gara condizionato da un inevitabile calo di tensione. Prova a profittarne la Vis Artena, che prima si porta sul 4-2 con Taviani e poi - in pieno recupero - realizza il 4-3 con Sfanò. Ma finisce qui, con l'Afragolese che torna al successo dopo due sconfitte consecutive.