Un punto tanto sudato quanto prezioso. Il Portici esce indenne dal Vanni Sanna di Sassari, strappando un pari ad una Torres che vede così seriamente compromessa la corsa al primo posto. Il pari consente invece agli azzurri di Mattiacci di mantenere un vantaggio di due lunghezze sul sestultimo posto, occupato dal duo Aprilia-Arzachena.



Protagonista di giornata, il baby portiere partenopeo Torino, protagonista di diversi interventi decisivi. Il primo al minuto 13, sulla potente conclusione di De Martis. Torres ancora pericolosa al quarto d’ora con Bianco, che però – tutto solo – di testa spedisce sul fondo.



Nella ripresa, quattro minuti e il Portici trova il vantaggio con il suo uomo più rappresentativo, Giancarlo Improta. L’attaccante va di testa su cross di Onda per l’1-0 azzurro. La reazione della Torres è immediata e bruciante. Al 13’ Bilea viene atterrato in area, rimediando il penalty poi realizzato da Milani. Terzo, decisivo intervento del baby Torino al 22’, su Ruiu; poco dopo il giovane deve però arrendersi ad un infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Al suo posto Maisto.



Mattiacci alimenta i suoi con forze fresche: dentro Coratella, Mauro e Imbimbo (per Ruggiero, D’Acunto e Grieco). Alla mezz’ora Milani semina il panico nell’area azzurra, ma la sua conclusione attraversa l’intero specchio della porta e si spegne sul fondo.



Il Portici si difende con ordine, la Torres non riesce a sfondare. Finisce senza ulteriori sussulti il match del Vanni Sanna.



Gli azzurri riprendono dunque la marcia salvezza dopo la bruciante sconfitta interna per mano della Turris. Ultimo aggiornamento: 20:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA