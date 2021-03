Tamponi negativi, il Giugliano pronto alla sfida con il Muravera

Si giocherà regolarmente domenica la sfida tra Giugliano e Muravera. I gialloblu di Iacolare, che avevano chiesto e ottenuto il rinvio del match infrasettimanale con la Nocerina, sono usciti indenni dall'ultimo giro di tamponi eseguito nella giornata di ieri (i risultati sono stati ufficializzati oggi).

I tigrotti - ancora in fondo alla graduatoria del girone G - affronteranno i sardi tra le mura amiche del De Cristofaro di Giugliano. Un appuntamento da non fallire, di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione. Sulla panchina dei padroni di casa siederà nuovamente il tecnico della Juniores Giuseppe Iacolare, che nelle due ultime gare di campionato ha ottenuto un successo e una sconfitta.

