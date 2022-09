Il Tar respinge il ricorso del Giarre, il girone I di serie D resta a 18 squadre

C'era grande attesa per la sentenza del Tar del Lazio che era chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso del Giarre, che chiedeva di essere inserita in serie D dopo che il club siciliano era stato escluso.

La prima sezione presieduta da Concetta Consiglio, ha pubblicato la sentenza che respinge la richiesta del club siciliano, per cui il girone I la cui patenza è prevista per domenica 18 settembre rimane a 18 squadre tra cui al via ci sono anche le tre rappresentanti della Campania: Santa Maria Cilento, Real Aversa e Mariglianese. nel girone meridionale ci sono anche 9 squadre siciliane tra cui il Catania che riparte dalla quarta serie e 6 della Calabria con il Lamezia che punta al successo finale. Ora si attendono il calendario.