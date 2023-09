Team Altamura- Gelbison 2-1. Ai cilentani non basta una buona ripresa

Il ritorno in serie D per la Gelbison è amaro. All'esordio in campionato la squadra cilentana incappa in una bruciante sconfitta sul campo del Team Altamura che capitalizza al massino il buon primo tempo nel quale la squadra murgiana mette a segno due reti che poi alla fine sono decisive per il successo, di contro alla Gelbison non basta una buona ripresa nella quale trova anche la rete con Camilleri, ma non riesce ad equilibrare il punteggio e si vede costretta a tornare a casa a mani vuote.

L'Altamura parte con il piede pigiato sull'acceleratore e dopo pochi secondi va vicino alla rete la traversa salva Cirillo, il quale non è impeccabile al minuto 18 quando Loiodice con un tiro cross riesce a sbloccare il risultato. La Gelbison accusa il colpo e non riesce a reagire tanto che al 40’ Lattanzio con una pregevole conclusione realizza il raddoppio mandando la sfera all'incrocio. E sul 2-0 per l'Altamura si chiude il tempo.

Nella ripresa si vede una Gelbison più determinata che al quarto d'ora con Camilleri accorcia le distanze.

La rete galvanizza i cilentani che provano a spingere per trovare il pareggio, e ci provano fino al triplice fischio che arriva dopo 5' di recupero ma il risultato non muta e il Team Altamura si aggiudica il match e si porta a casa i 3 punti, mentre la Gelbison resta a mani vuote e spera di sbloccarsi domenica nel turno interno al Guariglia di Agropoli con il Casarano che è stato battuto in casa dal Rotonda.