Team Altamura-Nocerina 2-1: un altro stop per i rossoneri in trasferta

La Nocerina esce sconfitta anche dal D'Angelo di Altamura. La sfida termina col punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa, coi rossoneri che pagano dazio per il primo tempo abulico. Nella prima frazione infatti la squadra di Erra non riesce a produrre occasioni di pericolose, subendo due reti in pratica sulle uniche azioni degne di nota dei pugliesi.

Al 12’ è Errico a girare a rete di testa una punizione dalla trequarti, saltando più in alto dei difensori ospiti in piena area. Nel finale di frazione Caputo ha davanti praterie sconfinate sulla fascia sinistra, conduce in beata solitudine un contropiede concluso con l'assist per il tap-in di Croce a porta vuota.

Meglio nel secondo tempo la Nocerina, che al 3’ riapre i giochi con un calcio di rigore trasformato da Maletic. Caso Naturale e lo stesso Maletic non sfruttano a dovere un paio di cross di capitan Garofalo, prima dell'occasionissima divorata da Croce a tu per tu col rientrante Stagkos. Peggio fa nel finale lo stesso Maletic, che tutto solo a centro area spedisce alto di testa un pallone che chiedeva solo di essere accompagnato in porta.

Termina con la settima sconfitta esterna stagionale della Nocerina, che resta in zona playout per effetto degli scontri diretti con Afragolese e Gladiator e vede pure avvicinarsi il Gravina, vincente e oggi a -2 dal terzetto di formazioni campane ferme a quota 26 punti.