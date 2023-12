Team Altamura-Paganese 1-1: Iannone illude, Loiodice pari

La Paganese sfiora il colpaccio in casa della capolista Team Altamura. Gli azzurrostellati, pur costretti a rinunciare a diversi titolari, disputano una gara coriacea al cospetto dell'undici guidato dall'ex Giacomarro, riducendo al minimo i rischi e riuscendo ad annullare le qualità offensive dei pugliesi.

Sono i padroni di casa a fare la partita, non abbinando però opportunità in zona-gol al lungo possesso palla. Loiodice e Saraniti non mettono in difficoltà la retroguardia liguorina. E poco prima dell'intervallo la Paganese riesce pure a passare in vantaggio. Dipinto intercetta il pallone in area con un braccio, l'arbitro decreta il rigore e Iannone porta a sorpresa avanti la truppa di Agovino.

In apertura di ripresa Mancino ha addirittura la chance per il raddoppio, ma Mattera interviene a deviare la conclusione in calcio d'angolo.

La reazione dei pugliesi inizia con un colpo di testa alto di Bertolo sugli sviluppi di un corner, poi si concretizza al 10’ con Loiodice che trasforma in gol un cross di Dipinto.

Al 17’ ci prova senza successo Saraniti, poi nell'ultimo quarto l'Altamura recrimina per due presunti falli da rigore in area liguorina, ma per l'arbitro è tutto regolare in entrambi i casi. Dopo 4' di recupero termina la sfida, con la Paganese che mantiene invariato il vantaggio sulla zona playout. Un pari che fa morale per la squadra di Agovino, impegnata domenica prossima nello scontro salvezza casalingo contro l'Angri.