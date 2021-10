Il Giugliano blinda il primo posto: 3-0 al Team Nuova Florida

Successo rotondo (3-0) del Giugliano che espugna il campo del Team Nuova Florida. Per i tigrotti di mister Ferraro è la terza vittoria di fila in campionato. Nove punti che valgono la vetta della classifica.

Un successo importante, maturato nella parte finale del match. I gialloblu sono passati in vantaggio al 30’ con Scaringella e hanno raddoppiato sei minuti dopo con Gladestony. In pieno recupero, al 46’, è arrivata pure la terza marcatura, opera di Fornito.

Indicazioni importanti per il tecnico Ferraro, ancora imbattuto dal suo arrivo a Giugliano. La squadra, ancora priva dell'attaccante Keyramateng, sembra non avere punti deboli. La difesa è il settore che ha maggiormente impressionato in questo primo scorcio di stagione.