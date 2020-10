Giuseppe Onda out almeno venti giorni. Decisamente una brutta tegola per il Portici, che – dopo l’amaro esordio di Francavilla in Sinni – affronterà domani al San Ciro la corazzata Casarano, reduce dalla vittoria interna contro il Real Aversa.

Gli accertamenti clinici cui il capitano si è sottoposto in giornata hanno rilevato una frattura del quinto metatarso del piede destro «a seguito di una fortuita azione di gioco», ha fatto sapere il club con una nota ufficiale. Difficile al momento azzardare previsioni circa i tempi di recupero: intanto si procederà ad immobilizzare la caviglia con uno stivaletto in gesso. Poi la riabilitazione, quindi il ritorno in gruppo agli ordini di mister Panico. «A Giuseppe – questo il messaggio del Portici – va l’abbraccio di tutta la famiglia azzurra, con l’augurio di poterlo rivedere quanto prima in campo». © RIPRODUZIONE RISERVATA