Tensione nel derby, stangata Afragolese: Niutta inibito fino a giugno 2022

Multa per il club, inibizione per il presidente e squalifiche per tecnico e calciatori. Raffica di sanzioni dal Giudice Sportivo per l’Afragolese, cui costa dunque cara tutta la tensione che ha fatto da contorno al rovente derby contro il Giugliano.

Inibito fino al 30 giugno 2022 il patron Raffaele Niutta, «per avere, al termine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco ed avvicinatosi ad un calciatore avversario lo colpiva con un violento schiaffo al volto. Tale condotta cerava un evidente stato di tensione».

Il club è stato sanzionato con diffida ed ammenda di 2mila euro poiché, «al termine della gara, alcuni propri sostenitori facevano ingresso sul terreno di gioco da un cancello lasciato aperto, insultando e minacciando i calciatori della società avversaria. Inoltre, altre quattro persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, entravano sul terreno di gioco per allontanare il presidente del sodalizio, reo di avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario determinando uno stato di tensione».

Tre turni di stop per mister Fabiano, espulso al termine del primo tempo «per avere strattonato con forza il colletto della maglia di un calciatore avversario». Squalifiche anche per i calciatori Cassandro (tre turni per espressione ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro) e Liccardo (un turno per doppia ammonizione).