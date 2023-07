Nemmeno è cominciato il campionato, che già si respira tensione a Portici. Non è partita nel migliore dei modi l’esperienza della Casa Reale Holding SpA alla guida del club azzurro: notevole il carico di scetticismo che ha fatto da contorno all’arrivo in città della nuova proprietà, poi lievitato in relazione alle prime manovre di mercato (l’accusa che si leva dai social è quella d’aver allestito – ad ora – una squadra dall’età media troppo bassa): uno scetticismo essenzialmente legato al timore di un ipotetico trasferimento del titolo, tanto che in occasione della presentazione ufficiale della società Nazario Matachione è intervenuto categoricamente sull’argomento («Tengo a smentire chi sostiene che l'anno prossimo si possa portare il calcio altrove. Fin quando ci saremo noi della Casa Reale il calcio a Portici rimarrà sempre vivo»).

La tensione non accenna però a rientrare. È anzi lievitata con la notizia di un nuovo logo in cantiere. Da qui, il duro e categorico intervento del direttore generale Pino Iodice: «È del tutto irrazionale quanto finora accaduto nella mia città dal subentro della nuova compagine societaria».

Quindi una precisazione su passato e presente: «Va ricordato che le finanze del Portici Calcio erano in uno stato comatoso. La società era asfissiata da impegni economici che, se non fronteggiati tempestivamente con capitali freschi, avrebbero portato alla scomparsa del calcio in città. Grazie alla Casa Reale Holding, grazie alla tenacia del dottor Nazario Matachione, oggi possiamo invece presentarci ai nastri di partenza della prossima stagione, con una squadra ben attrezzata per il campionato, ma soprattutto con una dirigenza all'altezza della situazione».

Dunque, l’affondo legato alla questione logo: «Fittizie e pretestuose appaiono le richieste di uno sparuto gruppo di tifosi nel non voler accettare la rivisitazione di un logo antiquato, che per giunta non rappresenta iconograficamente la città e la sua squadra di calcio. Oggi il logo costituisce una fetta cospicua delle logiche di branding delle grandi marche. Il calcio italiano, almeno in questi termini, ha assorbito velocemente la necessità di cambiamento, stranamente Portici no! L’attuale società, peraltro, non ha mai affermato di voler sconnettere totalmente la vecchia versione del logo: piuttosto, con la rivisitazione si lascerebbe un ancoraggio al passato in grado di rievocare storicità e senso di appartenenza. Non sono affatto condivisibili indebite ingerenze nelle decisioni che diventano unicamente responsabilità di chi opera e non di chi assiste».

Sempre a proposito del logo: «Un'attenta e approfondita esplorazione di Wikipedia alla pagina del Portici Calcio, precisamente alla voce "colori e simboli" ci pone di fronte a una carrellata di maglie della nostra squadra indossate negli anni e tra le tante se ne trova anche una rossa con la croce bianca. Il rinomato professionista incaricato dalla società a rivisitare il logo societario non poteva che ispirarsi alla storia, facendo sbocciare in lui l'idea totalmente condivisa, di rispolverare un passato che ha dato lustro nel corso degli anni all'immagine della squadra. Siamo per il cambiamento, per l'attuazione di strategie economico/finanziarie che possano garantire continuità, programmazione e stabilità. Abbiamo accettato di buon grado le decisioni dell'Amministrazione Comunale di pagare anticipatamente la locazione dello stadio San Ciro senza battere ciglio, non amiamo pagare a rate, non amiamo accumulare debiti, le nostre idee sono proiettate al futuro, non ci interessa il passato».