Riunite nel ricordo di Vincenzo Strino. Animate dalla ferma intenzione di omaggiare la storica bandiera corallina. Torneranno a calcare il terreno di gioco del Liguori, in occasione del terzo Memorial Strino, la Turris di Antonio Merolla e quella di Ciccio Esposito: le due formazioni che – una passando per il ripescaggio e l’altra per la trionfale finale di Avellino contro il Benevento – conquistarono la C1 nel 1994 e nel 1997. Le due squadra – insomma – che negli anni ’90 scrissero le pagine più intense della storia corallina.



L’evento, organizzato dall’associazione Torre del Greco Asd e da Tania Strino, figlia dell’indicato portiere corallino, si inserisce nell'ambito della rassegna “Sport in Comune-Natale 2019”. Fischio d’inizio al Liguori alle ore 11.

Parteciperà in blocco la Turris di Antonio Merolla, che aveva già preannunciato la propria presenza in occasione del raduno dello scorso novembre. Ci saranno, insieme ai torresi Torlo, Cetronio, Palomba ed ai napoletani Grasso, Amore, Castellano, Balzano, Ricci, Esposito, anche Sassanelli, Lauretti, Urban e Sullo. In rappresentanza della squadra che annientò le streghe al Partenio, ci saranno Acampora, Barrucci, Di Criscio, Siniscalco, De Carlo, Granozi e De Carolis. Annunciata la presenza anche di vecchie glorie coralline ed amici di Strino come Salvatore Sorrentino “Cané”, Crescenzo e Mimmo Izzo. Ci saranno ovviamente Maurizio Carlà, presente anche alle scorse edizioni, e l’attuale tecnico corallino, Franco Fabiano. In aggiunta alla colonia di torresi, anche l’ex capitano Ciro Manzo ed Aniello Lama.



Prima del Memorial, l’attuale Turris, in piena corsa per la conquista della C, scenderà in campo per una seduta di allenamento.



Nel frattempo, la Questura di Napoli ha reso noto d’aver emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso corallino «per il possesso di un fumogeno in occasione dell’incontro ASD Turris-Arzachena dell’1 dicembre». © RIPRODUZIONE RISERVATA