Test all'Arechi, San Giorgio ospite della Salernitana

Cresce di ora in ora l’entusiasmo a San Giorgio per quella che si preannuncia una storica «domenica a tinte granata». La compagine di mister Squillante, neopromossa in serie D, sarà infatti ospite della Salernitana allo stadio Arechi per un’amichevole di lusso, «un appuntamento che sa di storia», appunto, per il club partenopeo.

Un evento prestigioso, frutto di intenso lavoro ed accurata programmazione, come precisato dal presidente Giacomo Di Franco (foto Fc San Giorgio). «Siamo contenti ed anche un po' emozionati. Calcare un palcoscenico di serie A dà lustro al lavoro svolto in questi mesi ed infatti il traguardo non è casuale: come già spiegato qualche settimana fa dal presidente Francesco Mango, insieme a lui e ai presidenti Armando Mango e Paolo Scognamiglio abbiamo costruito una società solida, credibile, ben piantata nel presente ma proiettata al futuro. Con le persone giuste al posto giusto. Una menzione particolare vorrei spenderla per il direttore generale Cristoforo Barbato, che ho voluto fortemente e che sta ponendo al servizio della società le conoscenze e le competenze maturate nel calcio professionistico».

Quindi, una promessa alla piazza. «Ci stiamo mettendo impegno e professionalità e siamo certi che la partita con la Salernitana sarà la prima di tante soddisfazioni. Siamo felici – conclude Di Franco – perché il calcio, nella sua essenza, è gioia e divertimento, ed è quello che stiamo cercando di regalare alla nostra gente, ai tifosi e a tutti coloro che credono in noi. Vogliamo rendere la città di San Giorgio e i suoi abitanti orgogliosi di essere rappresentati da questa società».

La gara sarà disputata a porte chiuse. Fischio d’inizio alle 10.30