C'era grande attesa a Vallo della Lucania tra i tifosi e non solo della Gelbison per conoscere l'esito del sorteggio andato in scena oggi pomeriggio nella sede della Lega A, per determinare gli accoppiamenti del primo turno della Tim Cup, manifestazione tricolore che per la prima volta vede presente anche la formazione cilentana. Dall'urna è uscito il nome del Novara, storico club che ora milita in serie C ma che ha conosciuto anche i fasti della serie A. L'appuntamento per i ragazzi del presidente Puglisi, e del tecnico Ferazzoli, è per mercoledì 23 settembre allo stadio " Silvio Piola" di Novara. Per la Gelbison il modo migliore per festeggiare i 10 anni consecutivi in serie D. © RIPRODUZIONE RISERVATA