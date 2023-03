Tivoli-Angri 0-1, decide Barone: può essere la «sterzata» giusta

Una preziosissima vittoria esterna in uno scontro diretto. L'Angri espugna Tivoli e si tira di nuovo fuori dalla zona playout, mettendo tre lunghezze di distacco tra sé e le sabbie mobili della classifica nel girone G di Serie D. La risolve Barone nella ripresa, regalando punti di platino alla squadra di Condemi.

Punti che restituiscono maggiore fiducia ai grigiorossi, chiamati ora a far valere il fattore campo nella sfida contro la Vis Artena, che in classifica precede proprio l'Angri di 2 punti. Una vittoria al Novi potrebbe scavare un solco più profondo rispetto alla zona playout. Sebbene la classifica si sia ancor più accorciata là in fondo dopo il successo del Pomezia sull'Atletico Uri.

Ultimo posto da dividere in quattro: Pomezia, Tivoli, Aprilia e Ilvamaddalena a quota 29; Atletico Uri e Portici a chiudere il blocco playout con 30 punti; poi il Nola a 31 e l'Angri a 33. Più che un rush finale di campionato, la bagarre salvezza nel girone G di Serie D assume sempre più i toni della famosissima “Royal Rumble” di wrestling, in cui bisognerà fare più punti possibili, evitando improbabili calcoli e tabelle.