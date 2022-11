Il Portici interrompe il digiuno: Coquin firma il blitz a Tivoli

Torna a sorridere il Portici dopo due sconfitte consecutive. Gli azzurri, reduci dai ko contro Lupa Roma e Cassino, e – nelle ultime settimane – pericolosamente scivolati in zona playout, passano di misura a Tivoli nel segno di Coquin. Un successo che vale oro per gli azzurri, che tirano un’autentica boccata d’ossigeno in chiave salvezza. I tre punti consentono ai ragazzi di Sarnataro di agganciare a quota 11 proprio il Tivoli, oltre che Atletico Uri e Pomezia: in quattro stazionano adesso proprio ai margini dei playout.

In terra laziale decide una zampata di Coquin a ridosso del triplice fischio: il gol partita arriva al minuto 86, quando la gara pareva ormai incanalata sui binari del pareggio.

Per il Portici si tratta del secondo successo in campionato (il primo al San Ciro contro l’Aprilia, un mese e mezzo fa): di mezzo tre pareggi e tre sconfitte.