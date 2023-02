Tivoli-Sorrento 0-0, si riparte dal pareggio

Il pareggio (0-0) a Tivoli rilancia le quotazioni del Sorrento verso il ritorno al vertice della classifica dopo due sconfitte consecutive. Ora, la Paganese, battuta (0-3) in casa dai sardi dell’Atletico Uri, ha soli due punti di vantaggio.

Una prestazione volitiva, quella del Sorrento sul campo laziale, con i rossoneri costretti, già nel primo tempo, ad effettuare due sostituzioni per gli infortuni di Herrera e Cuccurullo. Poche le occasioni da rete, la più ghiotta sul destro di Simonetti (35’).

Nella ripresa, al 10’ occasione per Badje, che va via in velocità, entra in area e libera il diagonale da posizione defilata, conclusione di poco a lato. Ai tifosi del Sorrento vietata la trasferta a Tivoli. «È mancato solo la rete – spiega il presidente Giuseppe Cappiello -. La reazione della squadra c’è stata». Domenica prossima, intanto, altra trasferta, questa volta in Sardegna, sul campo dell’Ilvamaddalena.