Terza sconfitta di fila per il Giugliano di Roberto Carannante. Tigrotti piegati sul terreno del Latina, tra le compagini più forti del girone, che si impone con un roboante 5-1. In tre gare di campionato fin qui disputate il Giugliano ha incassato ben tredici reti. Eppure i gialloblu di Carannante erano partiti bene contro i laziali, passando in vantaggio con l'attaccante Caso Naturale. Una gioia durata pochi minuti e spenta dalle reti di Di Renzo (doppietta), Alessandro, Pompei e Di Emma.

Il Giugliano, nell'arco di soli sette giorni, ha rimediato tre sonore sconfitte: in casa contro il Formia e due volte in trasferta contro Nocerina e Latina. Squadra in piena crisi, insomma, e tifoseria già in fibrillazione.

