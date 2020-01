Minuto 17 del secondo tempo. Celiento pennella su punizione dalla sinistra, Prisco svetta in area e con una velenosa inzuccata decide il match. La Turris passa al Castelli contro un Tor Sapienza che – specie nella prima frazione di gioco – era riuscito a chiudere tutti gli spazi, di fatto impedendo ai corallini di alimentare le proprie sortite offensive. Il successo consente alla Turris di mantenere inalterate le distanze dalle dirette inseguitrici Torres corsara a Budoni – ed Ostiamare, che s’impone tra le mura amiche sul Muravera.



Nell’undici anti Tor Sapienza, mister Fabiano propone Varchetta al centro della difesa, in coppia con Di Nunzio; in mediana esordio per l’ex Rieti Palma; in avanti c’è Da Dalt a completare il tridente con Alma e Longo.



Emozioni col contagocce nella prima frazione di gioco, complici un Tor Sapienza praticamente arroccato dietro la linea della palla ed una Turris che fatica ad alzare i ritmi. Longo ci prova al 20’ con una conclusione dal limite che non crea però particolari insidie a Rausa. Cinque minuti più tardi Da Dalt pennella per la testa di Varchetta, che conclude sopra il montante. Al minuto 28 – su assist di Alma – ci prova di nuovo il capitano, stavolta di testa: sfera sul fondo.



Nella ripresa, subito l’innesto di Celiento a rilevare Varchetta: Esempio si sistema al centro della difesa, con Da Dalt ad agire da terzino destro. La Turris alza subito i ritmi ed al 3’ va al tiro con l’esordiente Palma, che però non inquadra lo specchio della porta. Al 12’ tocca a Prisco, in campo a rilevare proprio l’ex Rieti. Corallini adesso schierati con il 4-2-4. Sette minuti e la punta napoletana la sblocca di testa su punizione di Celiento: trabocca d’entusiasmo il settore ospiti del Castelli, gremito da circa 500 tifosi corallini. Due minuti più tardi ci prova Celiento, direttamente su punizione: sfera sull’esterno della rete. Al 22’ è la volta di Riccio, in campo a rilevare Da Dalt. Al 24’ Turris ad un passo dal 2-0: decisivo il portiere laziale su Celiento, al tiro dopo una caparbia sgroppata sulla destra di Esempio. Mister Fabiano richiama in panca capitan Longo: al suo posto Franco. Alla mezz’ora numero di Alma: tiro a giro che si spegne sul fondo. Al 37’ Prisco manca incredibilmente l’impatto sotto misura su assist di Franco.



Nel finale Turris costretta all’inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Giofrè. Il Tor Sapienza prova a rendersi pericoloso su palla inattiva al minuto 45, ma sulla ripartenza è la Turris a sfiorare di nuovo il gol: divora clamorosamente Sowe, che nell’area piccola, a tu per tu con Rausa, calibra male e conclude sopra la traversa. Nel finale proteste dei padroni di casa per un presunto fallo ai danni di Ilari, ammonito per simulazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA