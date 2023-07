Gaetano Vitale torna al Sorrento

Torna al Sorrento il centrocampista Gaetano Vitale, che arriva in prestito dal Monopoli per la stagione 2023/2024. Vitale, nato a Castellammare il 4 agosto del 2001, è già stato in forza al Sorrento dal 2018 al 2020 in Serie D (61 presenze totali con cinque reti).

Successivamente, ha esordito in C con il Foggia per poi trasferirsi - sempre tra i professionisti - prima al Seregno e successivamente al Gubbio.

Negli ultimi tre campionati di Lega Pro, Vitale ha collezionato 90 presenze mettendo anche a referto tre gol.