Torna in campo l'Equipe Campania, ritiro estivo per calciatori svincolati, organizzato per il decimo anno consecutivo da Antonio Trovato, referente per l'Italia meridionale dell'Associazione Italiana Calciatori.



Importanti novità per questa stagione, a partire dal quartier generale del gruppo Salerno che si allenerà allo stadio Pasquale Novi di Angri.



Altra novità riguarda la partenza con due settimane di pre-ritiro completamente gratuito a disposizione degli atleti. Il gruppo Angri inizierà il lavoro martedì 21 luglio prossimo.



Confermato in blocco lo staff della passata stagione. Il coordinatore tecnico sarà Michele Carrella, affiancato dagli allenatori Michele Califano, Giovanni Langella e Cristian Ferrara. Il "prof" Antonio Bartiromo curerà la parte atletica mentre i portieri saranno affidati al vulcanico Vincenzo Barbato. La new entry sarà l'esperto masseur Giovanni D'Amaro, angrese purosangue con una lunghissima esperienza nel calcio professionistico e dilettantistico. © RIPRODUZIONE RISERVATA