Torres-Afragolese 1-1, il solito Longo evita la beffa

Finisce con un 1-1 dal retrogusto amaro la sfida playoff del Vanni Sanna fra Torres ed Afragolese. Consistente il carico di rammarico per i rossoblù di Fabiano per l'enorme mole di palle gol prodotta nell'arco dei 90 minuti: ci pensa poi Fabio Longo ad evitare - se non altro - una sconfitta che sarebbe stata beffa cocente. Il pari costa caro all'Afragolese, ad ora fuori dalla griglia playoff ma con ancora due gare da recuperare.

Parte subito forte l’undici di Fabiano, con Caso Naturale che raccoglie in area sugli sviluppi di un corner di Celiento ma viene anticipato da un difensore proprio al momento dell’impatto con la sfera. Ancora Caso Naturale al quarto d’ora, stavolta su spunto di Van Ransbeeck: decisiva nell’occasione la risposta di Salvato. Al 20’ ci prova Longo, che conclude però sopra il montante. Un minuto più tardi ancora Longo, lanciato in profondità da Caso Naturale: l’attaccante si presenta a tu per tu con Salvato, nuovamente decisivo. Primo squillo Torres al minuto 23, ma la conclusione dal limite di Sabatini è abbondantemente alta sulla traversa. I pericoli scuotono la Torre, che trova il gol al minuto 27, al primo affondo: l’1-0 porta la firma di Diakitè. Alla mezz’ora Tarascio va di destro, ma Salvato fa buona guardia. Ancora Afragolese una manciata di minuti più tardi: numero di Cordato, che va via in scioltezza a un difensore e pennella per la testa di Caso Naturale: sfera sul fondo. Considerevole la mole di palle gol prodotta dai rossoblù di Fabiano, che al 38’ sfiorano il pari con Cordato, innescato da un delizioso suggerimento di Celiento: sinistro di un nulla alto sulla traversa; altra ghiotta occasione di marca ospite nel finale di frazione, ancora nel segno di Longo: micidiale la sua inzuccata su traversone di Caso Naturale, che chiama Salvato all’ennesimo intervento decisivo.

Nella ripresa si riparte con lo stesso copione. Nove minuti e Celiento pennella per la testa di Longo: ennesimo provvidenziale intervento di Salvato. Il meritato pari arriva al quarto d’ora. Lo realizza Longo, che – servito da Celiento – scatta sul filo del fuorigioco e stavolta fa secco Salvato con un preciso pallonetto. Alla mezz’ora padroni di casa pericolosi con Lisai, che dal limite dell'area di rigore spara alto sopra la traversa. Fibisce sostanzialmente qui il match, vibrante per larghi tratti.