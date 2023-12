Trapani-Portici 2-0: azzurri ko in casa della capolista

Si interrompe a Trapani la scia di risultati utili consecutivi – tre, una vittoria e due pareggi – del Portici. Gli azzurri di Ciaramella cadono in casa della capolista e restano stabilmente coinvolti in zona playout. Al Provinciale finisce 2-0: i granata colpiscono con un gol per tempo con Kragl e consolidano il primato (alle spalle non molla il Siracusa). Portici invece quintultimo, a -6 dal terzetto Igea Virtus-Locri-Acireale, che – a quota 17 – occupa la prima postazione che vale la salvezza diretta.

In Sicilia gli azzurri resistono mezz’ora, poi la sblocca di rigore Kragl (foto Fc Trapani 1905) al minuto 33 della prima frazione di gioco: micidiale la sua esecuzione dagli undici metri per l’1-0 granata. Si ripete Kragl al tramonto della seconda frazione – corre il 39’ – stavolta su punizione: pennellata magistrale per il raddoppio che chiude la contesa.