Trastevere-Cavese 0-1: Di Piazza firma il blitz

Vittoria di misura sul campo del Trastevere e primato consolidato nel girone G di Serie D. La Cavese batte per 1-0 i capitolini grazie a una zampata da opportunista di Matteo Di Piazza, che nel finale del primo tempo sblocca un match tutto sommato equilibrato fino a quel punto.

Il centravanti ex Barletta sbuca sul secondo palo, risolvendo in rete un flipper nell'area di rigore del Trastevere scaturito da una rimessa laterale. Fino al minuto del vantaggio, entrambe le squadre avevano sì tentato la via della rete, difettando però nella mira. Di fatto i due portieri all'intervallo sono risultati praticamente inoperosi.

Nel secondo tempo i tentativi di reazione del Trastevere sono rimasti solo sulla carta. Sono stati infatti i biancoblu a collezionare le migliori opportunità per il raddoppio. Ma Konate al 70’ e Felleca poco prima del 90’ non hanno trovato gli spunti giusti. Poco male comunque per la Cavese che, per effetto dei risultati di giornata, mantiene sul secondo posto un vantaggio ora effettivo di 9 punti.